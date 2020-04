Bangue-bangue no porto termina com um morto, um veículo incendiado e um policial militar preso

Uma confusão no início da noite do domingo (26), em Porto São José, região de São Pedro do Paraná (155 quilômetros de Umuarama), terminou com um jovem de 24 anos morto, um veículo depredado e incendiado e um policial militar preso. Segundo a Polícia Civil, ele é o principal suspeito de ter matado o jovem a tiros.

Ainda conforme a polícia, testemunhas informaram que o homicídio aconteceu após um desentendimento na rampa do rio. O policial militar de folga, de 34 anos, teria sacado uma arma e atirado contra o jovem, que segundo testemunhas, trabalhava no local. A polícia apura como teria começado a confusão.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal, mas morreu pouco depois. Pessoas que estavam no local se revoltaram com o fato, depredaram e atearam fogo no carro e barco do suspeito.

A Polícia Militar confirmou que o autor do tiro faz parte da corporação e disse que, após o fato, o homem precisou ser levado ao hospital, porque estava ferido, mas depois foi encaminhado à delegacia. Ele foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça.