Azulão tem “final” com o Tubarão no Estádio do Café

Foz do Iguaçu – Em clima mais ameno depois da vitória sobre o Maringá no último domingo, a primeira no Paranaense de Futebol 2019, o Foz do Iguaçu desafia o Londrina em nova decisão no Estadual, às 16h, no Estádio do Café, pela 2ª rodada da Taça Dirceu Krüger.

O Azulão da Fronteira segue na lanterninha do campeonato, mas pode ultrapassar o Rio Branco e igualar a pontuação do Cianorte, primeiro fora da zona da degola, caso vença e os Leões não pontuem na rodada – o da Estradinha recebe o Paraná Clube e o do Vale recebe o FC Cascavel.

Depois do Tubarão, o Foz voltará para casa para fazer clássico regional com campeão da 1ª Taça, o Toledo, na quarta-feira (20), no Estádio do ABC. A sequência da tabela iguaçuense ainda marca uma visita ao Athletico na 4ª rodada e um duelo com o Operário na 5ª e última rodada, em casa.