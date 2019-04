Avianca cancela 180 voos de sábado a quarta-feira

A companhia aérea Avianca Brasil informou hoje (12) que vai cancelar voos a partir de amanhã (13), sendo 26 no final de semana e 180 até o dia 17 de abril, de acordo com informações disponíveis no site da empresa às 20h. De acordo com a empresa, a decisão visa minimizar o impacto na operação com o arresto de diversas aeronaves. Com isso, a empresa deixará de vender passagens para diversas localidades. Saiba quais os destinos cancelados aqui .