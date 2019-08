Aves silvestres são apreendidas em residência no interior do Paraná

Três aves silvestres que eram mantidas em cativeiro sem anilha ou sinal identificador foram apreendidas nessa terça-feira (06), em uma residência em Francisco Beltrão.

Entre as aves encontradas estava uma Arara-Canindé, espécie ameaçada de extinção no Paraná conforme Decreto Estadual nº 11.797/18. A ação resultou também na apreensão de um Trinca-ferro e um Pintassilgo.

Os pássaros Trinca-ferro e o Pintassilgo, por apresentarem características ainda selvagens, foram soltos no habitat natural.

O responsável pelas aves foi encaminhado ao Posto da Polícia Ambiental de Francisco Beltrão para lavratura do Termo Circunstanciado de Infração Penal, por ter infringido, em tese, o art. 29, da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), e a lavratura do Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor de R$ 6 mil.

Denúncias à Polícia Ambiental devem ser feitas através dos números 181 e (45) 3527-2424.