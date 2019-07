Atropelado é identificado

O homem que morreu após ser atropelado na BR-277 na noite de domingo (21) foi identificado na tarde dessa segunda-feira (22) como Mizael Pereira dos Santos. O atropelamento aconteceu nas proximidades do Parque de Exposições em Cascavel. Mizael foi atropelado por uma carreta com placas de Chapecó (SC), mas há suspeita de que ele tenha sido atingido por um veículo antes da carreta, já que, de acordo com o caminhoneiro, a vítima estava caída na pista e ele não conseguiu frear. A situação está sendo apurada.