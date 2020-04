Atiradores encapuzados deixam uma pessoa morta e quatro feridas em residência de Francisco Beltrão

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após oito homens efetuarem aos menos 10 disparos de arma de fogo contra uma residência ao final da Rua Beija Flor, no Bairro Padre Ulrico em Francisco Beltrão nesse domingo (12). A reportagem é do Portal Tri.

De acordo com informações, os oito atiradores chegaram encapuzados no imóvel que era o alvo e começaram a atirar. Logo após o cessar fogo, todos fugiram. Moradores acionaram a PM por meio do 190, antes mesmo da chegada dos militares, os moradores vizinhos ao imóvel que foi alvo do tiroteio, levaram os cinco feridos para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Uma viatura foi até a unidade de saúde para colher mais informações sobre a situação e saber mais detalhes sobre o quadro de saúde dos feridos. Chegando a UPA, os policiais foram informados de que um dos feridos que deu entrada na unidade morreu, ele foi identificado como Lucas da Rosa Brizola de 19 anos.

Ainda em durante apuração do ocorrido, os militares constaram de que em meio aos feridos há uma criança de 11 anos de idade, dois adolescentes de 16 e um homem de 27 anos. Todos já foram medicados e não correm risco de vida. Em consulta a documentação do rapaz de 27 anos, os policiais constataram que contra ele há um mandado de prisão em aberto, após receber alta médica o homem foi conduzido ao setor de carceragem da 19° SDP.

Equipes da Rotam e RPA realizaram patrulhamento e abordagens nas proximidades de onde o fato ocorreu, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.

O corpo de Lucas foi encaminhado ao IML e após os procedimentos será liberado aos familiares para os atos fúnebres. A investigação sobre o ocorrido fica a cargo da Polícia Civil.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos atiradores, pode repassar de forma anônima ao 190.