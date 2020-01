Athletico realiza amistosos na Argentina nesta semana

Curitiba – Enquanto sua equipe de aspirantes entra na reta final de preparação para o Campeonato Paranaense, o elenco principal do Athletico completa uma semana de pré-temporada nesta terça-feira (14), dia no qual embarcará para a Argentina para as disputas do Futebol Internacional de Verão, na província de San Jose.

O torneio amistoso reunirá também os argentinos Racing, Boca Juniors, San Lorenzo, Huracán e Talleres, além do peruano Universitário.

O Furacão fará duas partidas pela competição, amanhã (15) contra o Racing e domingo (19) contra o Boca Juniors, ambas às 21h30 (de Brasília) e no Estádio del Bicentenario. O canal TNT anuncia a transmissão do torneio com exclusividade, em rede fechada de televisão.

Serão os primeiros jogos do Athletico sob o comando de Dorival Júnior, anunciado no fim do ano passado. Para o grupo de jogadores, a diretoria anunciou três reforços: os meias Fernando Canesin e Marquinhos Gabriel, e atacante Carlos Eduardo.

O time principal do Athletico está em pré-temporada para as disputas por quatro competições este ano: Supercopa, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. A estreia oficial em 2020 será contra o Flamengo, no dia 16 de fevereiro, um domingo, às 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O jogo vale o título da Supercopa, disputada em jogo único, e que reúne os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Já a estreia na Libertadores será contra o uruguaio Peñarol, no dia 3 de março (terça-feira), às 21h30, na Arena da Baixada. O Grupo C também tem o chileno Colo-Colo e o boliviano Jorge Wilstermann.

Aspirantes

Para o grupo de aspirantes, comandado pelo técnico Eduardo Barros, o primeiro compromisso do ano será sábado (18) em Francisco Beltrão, contra o União, pela rodada inaugural do Paranaense 2020. No último domingo (12), a equipe, bicampeã estadual, realizou seu segundo jogo-treino no período de preparação e perdeu para o Marcílio Dias, no CT do Caju, por 2 a 1. No mesmo dia, a equipe ganhou o reforço do lateral-direito Léo Simas, que retorna de empréstimo do Orlando City. Na semana passada, o Furação havia empatado por 1 a 1 com o Brusque.