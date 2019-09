Athletico-PR reencontra torcida depois do título na Copa do Brasil

Curitiba – Uma semana depois da histórica conquista da Copa do Brasil, o Athletico-PR se reencontrará com sua torcida nesta quinta-feira (26), dia no qual recebe o Fortaleza pela 21ª rodada do Brasileirão, às 21h30, na Arena da Baixada.

O adversário desta noite, aliás, é o mesmo que marcou o início do momento ímpar vivido pelo time paranaense na semana passada no Beira-Rio, na final com o Internacional.

O Fortaleza foi o primeiro adversário do Furacão na Copa do Brasil deste ano, já nas oitavas de final. Na ocasião, Marco Ruben marcou aos 43min do segundo tempo o gol da classificação atleticana na vitória por 1 a 0 em Curitiba, depois de empate sem gols no jogo de ida, no Ceará.

Para o duelo desta noite, o técnico Tiago Nunes promete mandar o que tem de melhor à disposição no elenco. Ele, que já havia escalado sete titulares no fim de semana contra o Vasco, no Rio de Janeiro, no jogo imediatamente posterior ao do título da Copa do Brasil, disse que não planeja implantar o rodízio no elenco, pelo fato de já ter alcançado o objetivo no Brasileirão: a vaga na Libertadores 2020.

Assim, o lateral-esquerdo Márcio Azevedo e os atacantes Nikão e Marcelo Cirino, poupados contra o Vasco, podem retornar à equipe. O zagueiro Bambu, que estava lesionado, é outro que pode voltar.

O Athletico inicia a 21ª rodada na 9ª colocação com 27 pontos, enquanto o Fortaleza é o 15º com 22, correndo o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.