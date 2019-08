Athletico embarca para disputar título no Japão

O duelo marca o encontro entre os campeões da Sul-Americana e da Copa da Liga do Japão do ano passado

O duelo marca o encontro entre os campeões da Sul-Americana e da Copa da Liga do Japão do ano passado — Crédito: Atlhetico

Curitiba – O Athletico já começou a viagem para a disputa da Levain Cup, a antiga Copa Suruga, no Japão. Na quarta-feira (7), o Furacão enfrentará o Shonan Bellmare, às 7h (de Brasília), pelo título da competição. O duelo marca o encontro entre os campeões da Sul-Americana e da Copa da Liga do Japão do ano passado.

De volta da Argentina, depois de enfrentar o Boca Juniors pela Libertadores, a delegação rubro-negra treinou em Curitiba e em seguida rumou ao Aeroporto Afonso Pena. O voo para o Aeroporto de Guarulhos decolou pouco antes das 14h de sexta-feira. Na capital paulista, o grupo foi dividido em dois. Um seguiu para Frankfurt (ALE) e outro para Zurique (SUI).

Os dois voos chegarão em solo europeu na manhã deste sábado (3), no horário de Brasília. Depois de uma rápida conexão, os grupos seguirão para Tóquio. A chegada ao Japão está prevista para o final da tarde deste sábado (3) no Brasil, início da manhã de domingo (4) no Japão.

Ainda no domingo (4), o técnico Tiago Nunes comandará o primeiro treinamento em solo asiático. O grupo ainda fará outras duas sessões de treinos, uma na segunda-feira (5) e outra na terça-feira (6).

Após o duelo no Japão, o Rubro-Negro retornará ao Brasil na quinta-feira (8). A chegada em São Paulo está marcada para a manhã de sexta-feira (9). Da capital paulista, o grupo embarcará para o Rio de Janeiro, onde o Furacão enfrentará o Botafogo no dia 11 de agosto (domingo), pela 14ª rodada do Brasileirão.