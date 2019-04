Athletico campeão do segundo turno do Campeonato Paranaense

Com um time alternativo o Athletico levantou o caneco que leva o nome do maior ídolo de seu rival: a Taça Dirceu Krüger. Na noite de quarta-feira (10), com dose de sofrimento depois de 1×1 no tempo normal, o Furacão bateu o Coritiba nos pênaltis, por 7×6, e se consagrou como campeão do segundo turno do Campeonato Paranaense 2019, na Arena da Baixada.

Com gol de Wellinton Júnior, aos 28 da segunda etapa, o Verdão saiu na frente e estava muito perto de vencer o confronto, mas aos 43, Marquinho estragou a festa, marcou e deixou a decisão para as penalidades. O Rubro-Negro venceu nas cobranças alternadas, coroando a brilhante campanha na segunda metade, e se credenciou para chegar embalado à grande final do Estadual, que será diante do Toledo, vencedor da Taça Barcímio Sicupira.