Atendimento de saúde contempla presos da Cadeia Pública de Toledo

Uma parceria entre o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), Conselho da Comunidade de Toledo e Ciscopar (Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná), permitiu o atendimento de todos presos da Cadeia Pública.

Uma equipe multiprofissional de saúde realizou o atendimento, contemplado por triagem, exames e testes rápidos para detecção de doenças infectocontagiosas.

Os trabalhos acontecem duas vezes por ano com o objetivo de identificar, imediatamente, presos com a saúde debilitada para que iniciem o tratamento.

“Ações preventivas, como esta, contribuem também para a economia dos confres públicos, uma vez que ao identificar, de imediato, o problema de saúde, se tem a economia com um tratamento que poderia durar muito tempo”, explica o coordenador regional do Depen, Thiago Correia.

Durante a triagem, os presos que apresentam alterações nos exames, são encaminhados para atendimento especializado.

“Logo que se percebe qualquer alteração, dentro do sigilo e da ética profissional, esse preso já é encaminhado para um médico especialista, para que receba o atendimento necessário”, explica a assistente social do Conselho da Comunidade de Toledo, Maria Aparecida Soares dos Santos.

Humanização na ala feminina

Outro avanço que vai garantir efetividade na aplicação da Lei de Execução Penal e o tratamento humanizado, na Cadeia Pública de Toledo é a reforma das camas na galeria feminina.

Uma parceria do Depen com o Conselho da Comunidade, por meio do presidente Gilmar Malacarne, permitiu a troca dos dormitórios.

As 24 novas camas são mais resistentes e já se somam com as doações de colchões, também realizadas pelo Conselho da Comunidade.

“Estas parcerias permitem o avanço no sistema penitenciário. A Cadeia Pública de Toledo passou pela Operação Araceli e nosso objetivo e tornar o local um exemplo de humanização no tratamento penal”, finaliza Thiago Correia.