Armamento divide brasileiros

Levantamento feito pelo Paraná Pesquisa a pedido do portal Diário do Poder divulgado ontem revela que a maioria dos brasileiros ainda são contra as facilidades para a posse de armas. A pesquisa mostra que 60,9% dos entrevistados não querem ter arma em casa. Outros 36,7% responderam que são favoráveis ao armamento.

A rejeição maior é entre as mulheres, grupo no qual sete de cada dez não quer nem pensar no assunto. Meio que lógico, até porque o instinto de mãe sempre fala mais alto.

Mesmo os homens, que têm mais atração por arma, ainda não houve maioria nas respostas: 47,6% do total dos entrevistados gostariam de ter uma em casa.

A rejeição também é significativa entre os mais jovens: 66,9% dos brasileiros entre 16 e 24 anos disseram “não” à posse de armas.

O Paraná Pesquisa entrevistou 2.452 brasileiros, com 16 anos ou mais, dos 26 estados e do Distrito Federal entre os dias 14 e 18 de maio.

A pesquisa, embora não conclusiva, reitera o comportamento adotado desde o Estatuto do Desarmamento.

É que “não é bem assim” o argumento de que as pessoas se sentem mais seguras quando estão armadas. Na prática, o que a maioria quer é que o Estado assuma seu papel e promova segurança pública. Afinal, pagamos impostos para isso, não é?

De outro lado, saber que a própria população rejeita a posse de armas também gera um certo alívio, pois significa que não haverá o “armamento” generalizado e desenfreado.