Argentino é preso com cocaína no interior do Paraná 

Um argentino 41 anos foi preso em flagrante por tráfico pela Polícia Federal na manhã dessa terça-feira (30), no aeroporto de Foz do Iguaçu, quando tentava embarcar com cocaína para Lisboa/Portugal com escala no aeroporto de Guarulhos.

O homem estava com 1,795kg de cocaína atado ao corpo. Ao passar pelo canal de inspeção, o passageiro emitiu sinais corporais que chamaram a atenção dos policiais.

Submetido a um exame mais detalhado no “bodyscan”, foi possível identificar algo preso ao corpo do viajante que acabou admitindo estar transportando substância entorpecente.

O argentino revelou que mora em Buenos Aires e que um conterrâneo o teria recrutado para fazer o transporte da droga do Paraguai até à Europa, recebendo 5 mil euros pelo “serviço”.

O homem foi autuado em flagrante e encaminhado junto com a droga para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde permanece à disposição da Justiça.