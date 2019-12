Apresentação do FC Cascavel

Falta pouco para os torcedores do FC Cascavel conhecerem os novos jogadores que defenderão a Serpente Aurinegra na temporada 2020. A apresentação oficial do elenco será na próxima segunda-feira, dia 9 de dezembro. Ao todo são 29 atletas que vão disputar o Campeonato Paranaense e a Série D do Brasileiro.

O evento será às 19h na Associação da Plantar. Além dos jogadores, que iniciaram a pré-temporada no dia 1º de novembro, a diretoria da equipe também fará o lançamento do novo uniforme e do plano Sócio-torcedor.

Quem também fará parte do evento é o ex-atacante Alcindo Sartori, que dentre outros atuou pelo Grêmio, e o ex-lateral Denilson, que teve passagem por Cascavel e Internacional. A animação ficará por conta do humorista Chico, “O vendedor raiz”, que faz sucesso nas redes sociais.

Judô

Será neste sábado (7) o Festival de Judô 2019. O evento, organizado pela Associação Esportiva Juventus, reunirá judocas de 7 a 17 anos de idade na academia da associação, na Rua Pedro Ivo, 1452, no Centro. As disputas irão das 10h às 18h e todos os atletas serão premiados com medalhas.

Futsal

O campeão da Série Ouro do Paranaense de Futsal 2019 começará a ser definido neste sábado (7), em Dois Vizinhos. Equipe sensação do Estado na temporada, o Galo, atual vice-campeão da Série Prata, recebe o Foz Cataratas, atual campeão da Ouro, às 20h30, no Teodorico Guimarães, pelo jogo de ida da final. A volta será no sábado seguinte, dia 14, em Foz do Iguaçu. O Dois Vizinhos foi o algoz do Cascavel nas quartas de final da Liga Futsal Paraná, competição que se despediu na noite de terça-feira (3) na semifinal, diante do Marreco, algoz cascavelense nas quartas da Série Ouro. A Liga Futsal Paraná, aliás, também começará a definir o campeão neste fim de semana, com o jogo de ida entre Campo Mourão e Marreco, às 14h30, em Campo Mourão.