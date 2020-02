Apreensão de drogas em Capanema pode ser a maior do ano no Paraná

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida pela PRF (Polícia Rodiviária Federal) no fim da manhã desta sexta-feira (07), na BR-163 em Capanema no Sudoeste do Paraná. A reportagem é do Portal Tri.

A droga foi encontrada em um fundo falso após a interceptação de um caminhão Mercedez Benz 1620, no quilômetro 100 da rodovia federal.

Acredita-se que a apreensão chegue próximo de uma tonelada de maconha. Também foram encontrados crack e cocaína.

O balanço total da droga deverá ser apresentado nas próximas horas, mas segundo os policiais pode ser uma das maiores apreensões de drogas do ano no Paraná.

O condutor do caminhão, um rapaz de 25 anos foi detido encaminhado juntamente com o caminhão e a droga para a Polícia Civil de Capanema.