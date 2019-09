Após perseguição, PRF prende homicida com 155 quilos de maconha

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), apreendeu 155,45 quilos de maconha e 2000 carteiras de cigarros com homem de 22 anos em Apucarana (PR), na noite deste domingo (22). O motorista tinha um mandado de prisão por homicídio em seu desfavor e foi preso.

Por volta das 21h30, agentes da PRF deram ordem de parada a um motorista que conduzia um GM Cruze, na BR-376, em Apucarana. O motorista conduzia o carro de maneira violenta, em zigue-zague, muitas vezes invadindo a pista contrária, o que despertou a suspeição dos policiais. Ele fugiu e foi perseguido por cerca de 18 quilômetros, entrou no perímetro urbano de Jandaia do Sul (PR), voltou para a rodovia até colidir num trevo de acesso ao município de Novo Itacolomi (PR).

Durante a abordagem, foram localizados, no interior do carro, 155,45 quilos de maconha e 200 carteiras de cigarros contrabandeados. Ainda, durante a vistoria pelo veículo, verificaram que o carro estava com as placas trocadas e que, na verdade, o carro pertencia a uma locadora de veículos. Contra o homem havia um mandado de prisão por homicídio ocorrido em Iporã (PR). Também, existiam mais dois outros processos criminais em andamento contra ele, um por receptação e outro por lesão corporal.

O motorista disse que ter pego o veículo já carregado com a droga e os cigarros em Francisco Alves (PR), e pretendia levá-los até a cidade de Rolândia (PR).

Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido, junto com a droga, o cigarro e o carro para a Polícia Civil em Apucarana, para o registro dos crimes de tráfico de drogas, contrabando, adulteração de identificação de veículo e dirigir sem possuir CNH.