Após perseguição, PRF apreende carro com 9 mil carteiras de cigarro em Guaíra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 9 mil carteiras de cigarro contrabandeados na manhã dessa sexta-feira (21) em Guaíra, na região oeste do Paraná.

Ao identificar dois veículos em atitude suspeita na BR-272, uma equipe da PRF iniciou o acompanhamento dos veículos, que fugiram por vários quilômetros.

Durante a perseguição, em alta velocidade, os contrabandistas realizaram diversas ultrapassagens proibidas, colocando em risco a segurança dos demais usuários da rodovia.

Um dos carros, modelo Renault Fluence, foi localizado em uma vila, às margens da rodovia, perto do trevo de acesso a Altônia (PR). Ele estava carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

O condutor do veículo fugiu e ainda não foi localizado. A PRF encaminhou a ocorrência para a Receita Federal em Guaíra.