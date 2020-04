Após perseguição na BR-277, BPFron apreende 210 quilos de maconha em São Miguel do Iguaçu; veja imagens

Mais de 210 quilos de maconha foram apreendidos durante uma perseguição feita pelo BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) na madrugada desta terça-feira (14) na BR-277 em São Miguel do Iguaçu. Um suspeito foi preso.

As imagens foram registradas próximas da Serra do Mico. Nelas é possível ver quando os policiais dão ordem de parada ao motorista que ignora os sinais luminosos e continua em alta velocidade pela BR-277.

Após cerca de 20 quilômetros de perseguição, os policiais conseguiram fazer com que o condutor parasse o veículo. O condutor tentou fugir do local mas foi rendido pelos policiais.

O carro estava carregado com 210.675 kg de substância análoga à maconha. Em seu depoimento, o motorista disse que pegou a droga no Jardim Jupira em Foz do Iguaçu e que entregaria em Curitiba. Pelo transporte da droga receberia R$ 5 mil.