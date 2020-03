Após novo “circuit breaker”, Bolsa tem queda de 10% e dólar fica em R$ 5,19

São Paulo – A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, terminou a quarta-feira (18) com queda de 10,35%, aos 66.894,95 pontos. No começo da tarde, o índice despencou e o sexto “circuit breaker” do mês foi acionado, forçando a interrupção das negociações. Após a pausa, o Ibovespa foi reaberto com queda de 10,56%, aos 66.736,61 pontos. O dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 5,1960, alta de 3,74%.

Na abertura do mercado brasileiro, o dólar iniciou a cotação em R$ 5,16, avanço superior a 3% em relação ao fechamento do dia anterior, estabelecendo novo recorde nominal – quando descontada a inflação. Ao longo do dia, o valor disparou ainda mais e chegou a bater na casa dos R$ 5,2575.

Em meio à escalada do dólar, o Banco Central chamou o terceiro leilão de dólares à vista de ontem e vendeu US$ 30 milhões. Ele também vendeu mais US$ 6 bilhões de recursos novos em leilões de linha com recompra, incluindo US$ 2 bilhões negociados na manhã de quarta-feira. Ao todo, o BC já injetou US$ 20,075 bilhões no mercado de câmbio apenas em março.

O Ibovespa abriu as negociações do dia queda superior a 8%, perdendo o patamar de 70 mil pontos. Ao longo da manhã, o índice reduziu o ritmo de perdas, estabilizando a queda em 6%. Mas no início da tarde a queda voltou a se intensificar. Por volta das 13h20 atingiu 10,26% de recuo, marcando 66.961,15 pontos e forçando o acionamento do “circuit breaker”.