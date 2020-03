Após fuga, PRF prende homem com meia tonelada de maconha em Céu Azul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 506,2 quilos de maconha na manhã desta segunda-feira (30) em uma estrada rural de Céu Azul, na região oeste do Paraná.A droga era transportada em uma caminhonete roubada dias antes, em Curitiba.

O motorista tentou fugir, mas foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo roubado.

Equipes da PRF faziam ronda pela BR-277, por volta das 8h, quando avistaram uma caminhonete Fiat Toro de cor branca saindo da rodovia e ingressando em uma estrada vicinal.

De imediato, os policiais rodoviários federais se aproximaram do veículo e deram ordem de parada ao motorista, que acelerou, em fuga.

Alguns quilômetros à frente, o homem, de 25 anos de idade, foi abordado e preso em flagrante. A droga estava no banco traseiro, sobre o assoalho e no compartimento de carga da caminhonete

Com placas falsas, o veículo havia sido roubado no final da tarde da última quinta-feira (26), no bairro Boqueirão, em Curitiba. Dois homens armados renderam uma família que manobrava veículos em frente à garagem sua residência. Na ocasião, além da caminhonete, um aparelho de TV também foi roubado.

Questionado pelos agentes da PRF, o preso disse que pegou a caminhonete em Itaipulândia (PR) e a levaria até Irati (PR).

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil em Céu Azul. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão. E o de receptação, pena de um a quatro anos.