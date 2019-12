Após fuga e capotamento, PRF prende traficante na BR-277 e recupera carro roubado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 326,9 quilos de maconha na noite deste sábado (30) em Porto Amazonas, município da região metropolitana de Curitiba. A droga estava em um carro roubado. O traficante tentou fugir, mas capotou o veículo na BR-277 e acabou hospitalizado, sob custódia da PRF.

Por volta de 19h20, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao motorista de um automóvel Citroën C4. O homem ignorou a ordem e iniciou uma fuga em alta velocidade, efetuando uma série de manobras perigosas.

Alguns quilômetros à frente, após uma praça de pedágio, ele perdeu o controle do carro ao ingressar em uma rotatória, saiu da pista e capotou.

Com 41 anos de idade e residência em São Paulo (SP), o homem ficou imobilizado dentro do carro, que parou com as rodas para cima. Os tabletes de maconha estavam no porta-malas.

Socorrido pela concessionária que administra a rodovia, ele foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, onde segue internado, sob custódia da PRF. A alta médica pode ocorrer a partir desta segunda-feira (2).

Aos policias rodoviários federais, o motorista disse que pegou a maconha em Cascavel (PR), e que pretendia levá-la até Curitiba.

Com placas clonadas, o carro havia sido roubado em agosto de 2014, no município de Porto Alegre (RS).

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Palmeira, para onde o preso será levado após sair do hospital. Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e por dirigir sem habilitação gerando risco de dano.