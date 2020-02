Após fuga e capotamento, PRF prende contrabandista em Candói

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Posto de Laranjeiras do Sul apreendeu cerca de dez mil carteiras de cigarro na tarde desta sexta-feira (14) em Candói na região centro-sul do Paraná. A tentativa de fuga do contrandista começou em Cantagalo e terminou em Candói.

Contrabandeada do Paraguai, a carga era transportada sobre os bancos, dentro das portas e no porta-malas de um automóvel Nissan Sentra.

Por volta das 14h, o motorista, de 33 anos de idade, desobedeceu a ordem de parada, na BR-277, e deu início a uma tentativa de fuga em alta velocidade, pela contramão da rodovia.

Seguido por cerca de dez quilômetros, o homem acabou por perder o controle do carro, que capotou. Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso pelos policias rodoviários federais, em meio a uma área de plantação de milho.

Com um corte na mão esquerda provocado por saltar duas cercas de arame farpado e dores no ombro, o contrabandista foi encaminhado ao Hospital Santa Tereza, em Guarapuava (PR), onde segue internado, sob custódia policial. Amanhã o paciente será reavaliado.

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava. O crime de contrabando tem pena prevista de dois a cinco anos de prisão.

**A apreensão do cigarro foi feita pela equipe da PRF de plantão na Unidade Operacional de Laranjeiras do Sul, mas a tentativa de fuga do contrandista começou em Cantagalo e terminou em Candói.

Matéria atualizada às 18h41.