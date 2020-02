Após confronto armado, Polícia apreende embarcação com contrabando no Rio Paraná

Foz do Iguaçu/PR – Na noite desse domingo (02), policiais federais e da Força Nacional, durante patrulhamento embarcado pelo Rio Paraná, avistaram uma movimentação suspeita de uma embarcação na margem brasileira, mais precisamente no Rampa da

Colônia Z12, Favela Monsenhor em Foz do Iguaçu.

Durante a aproximação da equipe policial ocorreram disparos de arma de fogo (Fuzil) vindo de outra embarcação do lado paraguaio. O que obrigou os policiais a rechaçarem a agressão e chamarem apoio de outros policiais federais.

Foi apreendida uma embarcação de madeira a remo carregada com eletrônicos e cabelos. Os ocupantes da embarcação e outros que estavam a margem fugiram levando parte da carga.

Posteriormente, durante o deslocamento da embarcação apreendida e da embarcação da Polícia Federal, ocorreram novos disparos vindos do Paraguai e novamente as equipes embarcadas e de terra tiveram que proceder à supressão armada para cessar a agressão.

A embarcação e as mercadorias foram entregues à Receita Federal em Foz do Iguaçu para as providências cabíveis.

A ação foi relatada a Armada do Paraguai em Ciudad del Este a qual sempre apoia as ações de policiamento e segurança na Região de Fronteira.

Fazem parte da Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, COBRA/BPFRON/PM/PR, BOPE/PM/MS, DOF/MS, COPE e TIGRE PC/PR, FNSP e Exército do Brasil, com o apoio da SEOPI/MJSP