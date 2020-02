Apac: Seis meses depois, verba não está garantida

Seis meses depois de o Município de Cascavel doar formalmente ao Estado o terreno para a construção da Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), ainda não há garantias de que a verba de R$ 11 milhões do Fundo Penitenciário Nacional para o projeto será repassada.

Segundo o presidente da Apac Cascavel, Alci Rotta Júnior, os projetos da obra, que deveriam ter sido finalizados em dezembro, também não foram entregues. “Teremos uma assembleia em março para atualizar as informações. Posso adiantar que ainda não temos, por enquanto, a verba para a implantação e ainda não terminamos 100% os projetos, mas, assim que estiverem prontos, a chance de viabilizar a verba é muito grande”, afirma Rotta.

No Estado não há informações sobre o assunto. No fim do ano passado, após uma confusão ente prefeitura e vereadores, o Estado informou que nem sequer tinha sido notificado sobre a doação do terreno, por isso um ofício foi enviado por vereadores.

A reportagem solicitou diversas vezes informações à Secretaria de Segurança Pública sobre o assunto, mas nunca houve retorno.

Apac é um modelo de penitenciária em que o apenado trabalha e estuda. O foco é na ressocialização para evitar que o apenado volte à criminalidade quando a pena estiver cumprida.

Um dos diferenciais do projeto é que ele é quase todo custeado pela própria associação, reduzindo substancialmente o custo ao Estado.