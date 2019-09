Antes de matar mãe e filha, homem assassinou suposto namorado dela

Rio Bonito do Iguaçu – As investigações dos crimes que chocaram o município de Rio Bonito do Iguaçu, na última semana, apontam ligação entre mortes e motivo passional. O delegado da 2ª Subdivisão da Delegacia de Polícia de Laranjeiras do Sul, Marcelo Trevizan, afirma que as investigações preliminares apontam que o assassinato de Valdir dos Santos Simão, na noite de quarta-feira (18), está ligado à morte de mãe e filha registradas na madrugada de quinta-feira. “Foi apurado que Emerson Jorge teria desconfiado que sua ex-companheira Juliana Marasca estava se relacionando com o Valdir e por isso o teria matado com quatro disparos de arma de fogo. Em seguida, ele foi até a casa da mulher e a matou com golpes de faca, atirou contra a enteada, Keila Kremer, de 15 anos, e, na sequência, cometeu suicídio com um disparo”.

O delegado conta que Emerson e Juliana estavam separados havia cinco meses e que tinham uma boa relação. “Segundo nos relataram, o relacionamento era tranquilo, ele frequentava a casa dela, mas não aceitava a outra relação e por isso teria cometido esses atos”.

Segundo ele, as investigações continuam e serão ouvidas testemunhas e o confronto balístico dos projéteis encontrados nas duas cenas de crime deve concluir o inquérito.

Ainda segundo a polícia, não há indícios da participação de terceiros nos crimes.