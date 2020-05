“Análise e demonstrações contábeis” foi tema de projeto

O Núcleo de Gestão e Negócios do curso de Ciências Contábeis semipresencial da Universidade Paranaense – Unipar comemora a finalização do projeto de ensino “Curso de aperfeiçoamento de análise das demonstrações contábeis”.

O projeto teve o envolvimento de estudantes das sete unidades da Unipar utilizando demonstrações de empresas reais, retiradas da bolsa de valores oficial do Brasil, a B3, o que proporcionou correlação com a realidade e, por consequência, mais aprendizagem para o acadêmico.

De acordo com a coordenadora do Núcleo, professora Diene Cescon, o objetivo do projeto foi apresentar as ferramentas modernas desta área, que favorecem a produção de conhecimentos inovadores. “Para isso, o domínio das novas tecnologias é fundamental”, destaca.

Ela explica que as demonstrações contábeis refletem a importância de um trabalho minucioso e completo, que merece atenção porque são fundamentais no campo da gestão de uma empresa.

“Elas representam uma fonte de informações úteis para a tomada de decisões, seja para os usuários internos da entidade, ou, ainda, para aqueles que a observam de fora”, ratifica a coordenada.

O curso foi ministrado pelo professor Vitor Bonilha. Ele diz que, a fim de obter informações relevantes, existem algumas técnicas de análise das demonstrações e é justamente neste aspecto que se focou o projeto.

“Ao longo do projeto estudamos as principais técnicas de análise que incluem [mas não se limitam] Análise vertical e horizontal e Análise por índices de rentabilidade, liquidez, estrutura de capital, entre outros temas”, informa o professor.

Segundo ele, “a simples observação das demonstrações contábeis, sem dúvida, já proporciona informações importantes, entretanto quando usamos algumas ferramentas essas análises são potencializadas”.