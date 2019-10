Ampére x Foz Cataratas decide as quartas da Ouro

Foz do Iguaçu – Mais de uma semana depois da data inicialmente estipulada para todas as equipes da Série Ouro do Paranaense de Futsal irem à quadra pela última rodada da primeira fase, Ampére e Foz Cataratas se enfrentam nesta terça-feira (1º), às 20h30, no Ginásio da Rondinha, pelo último jogo que falta para encerramento da fase classificatória.

O duelo é importante para definição do chaveamento das quartas de final, que já tem Pato x Dois Vizinhos e Marechal x Umuarama. Já os outros dois duelos estão em aberto, com Campo Mourão e Cascavel no aguardo do adversário.

Se o Foz, atualmente sexto colocado, vencer, subirá uma posição na tabela de classificação e enfrentará o Cascavel nas quartas. Já se houver empate ou vitória do Ampére, sem chances de avançar de fase, o Cataratas permanecerá em sexto e enfrentará o Campo Mourão, mesmo adversário com quem trava embate pelas oitavas da Liga Nacional de Futsal – venceu o jogo de ida por 3 a 2 em casa, no último sábado (28). Nesse segundo caso, o adversário do Cascavel será o Marreco.

A rodada de ida das quartas de final da Série Ouro deverá ser realizada apenas na próxima semana, pois neste fim de semana haverá a rodada de volta das oitavas da Liga Nacional.