Alunos da GM farão segurança em eventos

Os 66 alunos que fazem o curso de formação para integrar a Guarda Municipal de Cascavel devem começar a ter contato com o trabalho de campo. Na próxima semana, do dia 2 a 6 de setembro, os novos guardas farão a segurança nos ginásios que serão sede dos Jogos Escolares da Juventude, organizados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil). “Os alunos vão se revezar nesse trabalho e serão sempre acompanhados pelos inspetores. É uma forma de eles já estarem em contato com o serviço preventivo e faz parte do aprendizado de formação dos GMs”, afirma o diretor da GM, Antonio Volmei dos Santos.

O diretor adiantou ainda que a partir do dia 10 os alunos começarão a acompanhar os atuais guardas no trabalho de patrulha e abordagem, iniciando o contato com a parte prática do trabalho.

Os novos guardas integrarão a GM a partir de novembro. A formatura está marcada para o dia 9 de novembro.