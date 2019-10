Receita Federal encontra areia dentro de caixas de celulares apreendidos

Na tarde desta sexta-feira (25), durante verificação de rotina de mercadorias apreendidas ontem na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, a Receita Federal encontrou areia dentro das caixas de celulares apreendidas.

A apreensão ocorreu na quinta-feira (24) por volta das 06h. Os 63 celulares foram encontrados ocultos sob os bancos traseiros de uma Van de placas paraguaias em compartimento previamente preparado para esse fim.

As caixas se apresentavam invioladas, seladas por plástico.

Dessa forma, as caixas foram lacradas para posterior conferência e elaboração de Termo de Guarda de Mercadorias.

Hoje, durante a deslacração dos volumes para fins de formalização da apreensão, os servidores da Receita Federal foram surpreendidos pela constatação de que, na maior parte das caixas, o conteúdo é areia, e não celulares.

Foi no momento da conferência física para elaboração da documentação do processo que verificou-se que 54 das 63 caixas continham areia e não celulares.

A hipótese mais provável é a de que o contrabandista tenha sido enganado dentro do Paraguai, ao comprar os celulares.

Essa prática, embora não fosse vista há algum tempo, já foi muito comum no Paraguai. No passado, era comum encontrarmos pedras dentro de caixas de som e videocassetes, pendrives recheados por pedaços de ferro, entre outros exemplos.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.