Ajuda: Bolsonaro marca reunião com governadores para debater pacote

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro marcou para as 10h de quinta-feira (21) uma reunião virtual com todos os governadores do País para debater o projeto de lei de socorro a estados.

O presidente afirmou semana passada que vai ouvir os representantes estaduais para decidir se vai vetar ou não o trecho que abre exceções para o congelamento de salários no serviço público.

Bolsonaro tem até a data da reunião para decidir sobre os vetos. Se não sancionar até o dia 21, a matéria passa a valer automaticamente do jeito como foi aprovada pelo Poder Legislativo.

O governador do Piauí, Wellington Dias, disse que ouviu a possibilidade de os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, participarem. No entanto, não há informação sobre isso no convite.

O socorro foi aprovado dia 6 pelo Congresso no total de R$ 60 bilhões, sendo R$ 37 bilhões aos estados e R$ 23 bilhões aos municípios. Em troca, as autoridades locais terão de congelar os salários no serviço público por um ano e meio.