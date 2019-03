Agricultura e Fiep vão unir esforços para fomentar agroindústria

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento está unindo forças com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) em prol do desenvolvimento da agroindústria no estado. O assunto pautou uma reunião na manhã desta segunda-feira (11) entre o secretário da Agricultura Norberto Ortigara, o diretor-geral da Seab Rubens Niederheitmann, o presidente da Fiep Edson Campagnolo e a coordenadora de relações governamentais da Fiep Letícia Rezende. - Curitiba, 11/03/2019 - Foto: Gisele Barão/SEAB