Agressão: homem fica em estado grave

Um homem teve ferimentos graves ao ser agredido na Rua Pedroso, no Jardim União, no início da tarde de ontem (03), em Cascavel.

De acordo com populares, ele teria se envolvido em uma discussão com moradores de rua e foi atingido com diversos golpes de tijolo no rosto.

Diante da gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel, com risco de morte.

Outra agressão foi registrada ainda na madrugada de ontem na esquina das Ruas Sete de Setembro e Paraná. Um homem de 55 anos, que trabalha como vigilante de algumas lojas no local, teria se envolvido em uma discussão com um rapaz que o agrediu com socos no rosto. A vítima teve ferimentos moderados e foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza. O agressor fugiu.

Prisão

Policiais civis da Delegacia de Homicídios informaram na manhã dessa quinta-feira (04), que realizaram a prisão em flagrante do autor da tentativa de homicídio. As informações completas você encontra na edição impressa do Hoje News.