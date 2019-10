Cascavel futsal: Agora é Ouro e LFP

Único dos mandantes nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal a não conseguir confirmar a vaga à próxima fase diante de seu torcedor, o Cascavel Futsal tenta deixar a eliminação para o Jaraguá (SC) para trás e focar exclusivamente na Série Ouro do Campeonato Paranaense, competição pela qual terá o próximo compromisso. Ele será sábado (12), em Francisco Beltrão, contra o Marreco, pelo jogo de ida das quartas de final. A volta será no dia 19, em Santa Tereza.

Até lá, a Serpente deverá conhecer as datas das quartas de final da LFP (Liga Futsal Paraná), na qual também está nas quartas de final, contra o Dois Vizinhos. A definição deve sair nesta semana. Além da Ouro e da LFP, alguns jogadores do time cascavelense também disputarão os Jogos Abertos do Paraná, a partir da próxima semana, em Toledo – a equipe dos Japs terá alguns atletas adultos em meio à base sub-20 comandada por Edemilson Pereira.

No último sábado (5), o Cascavel Futsal recebeu o Jaraguá em Santa Tereza do Oeste, no Ginásio Elvira Menin, pela rodada de volta das oitavas de final, e foi derrotado por 1 a 0, na prorrogação. O time cascavelense, que havia sido goleado por 4 a 1 na ida, em Santa Catarina, venceu a volta no tempo normal por 1 a 0, com um gol de Jorginho aos 8min do 2º tempo, o que levou a disputa da vaga à prorrogação, na qual passou a ter a vantagem do empate. Mas um gol de Richard a 3min do fim decretou a eliminação.

Desmonte

Melhor paranaense na 1ª fase da Liga Futsal, com um inédito quinto lugar, o Cascavel Futsal sofreu um desmonte com a abertura da janela de transferências e chegou desfalcado para o mata-mata. Alê Falcone foi para o Irã, Deivão para Portugal, Eder para o Kuwait, Parrel para a Itália, Madson para o Chopinzinho e Issamu para o São Miguel, o que “quebrou” um sistema de jogo que o técnico Cassiano Klein havia começado “do zero”, após a reformulação pela qual passou o time no início do ano.