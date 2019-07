Agentes penitenciários participam de operação contra facções criminosas

Equipes do Depen (Departamento Penitenciário) do Paraná – participam, nesta quarta-feira (31), de uma operação contra o crime organizado. Os trabalhos acontecem em várias cidades do Paraná e são coordenados pelo Gaeco – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e pela Polícia Militar.

São 10 agentes penitenciários do SOE – Setor de Operações Especiais, somente da regional de Cascavel, que auxiliam as equipes de segurança, nos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão no Sudoeste.

Ao todo, são 107 mandados cumpridos no Paraná, todos contra integrantes de facções criminosas que segundo as investigações, atuavam dentro e fora das unidades.

Os resultados da operação serão apresentados em Curitiba, onde os trabalhos são coordenados.