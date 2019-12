Agentes do Depen apreendem celulares e maconha em ações na Colônia Penal Agroindustrial

Ações distintas de agentes do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), ao logo da última semana, resultaram com apreensão de mais de 30 aparelhos celulares e mais de 6 kg de substância análoga à maconha, na Colônia Penal Agroindustrial, na região de Curitiba.

Na primeira abordagem, as equipes de plantão encontraram 5,2 kg de maconha, ao revistarem presos que retornavam ao alojamento. Os dois detentos envolvidos no caso, foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Piraquara.

Na quinta-feira (12), após denúncias, os agentes de plantão realizaram buscas na cozinha da unidade e encontraram 30 aparelhos celulares que estavam escondidos em diversos locais ‘secretos’.

Já durante a sexta-feira (13), dentro dos carrinhos dos presos que atuam em obras da Colônia, os agentes encontraram mais de um quilo de substância análoga à maconha e três aparelhos celulares. O caso foi registrado e os responsáveis identificados.

Ontem (14), a equipe de plantão apreendeu 819 gramas de substância análoga à maconha. A droga estava no setor da serralheria. O caso foi comunicado aos responsáveis.

Todo material apreendido foi encaminhado ao Setor de Inteligência do Depen.