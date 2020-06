Agentes da PEC apreende 10 celulares e 10 pacotes de fumo durante a madrugada

Agentes penitenciários da Penitenciária Estadual de Cascavel (PEC) apreenderam 10 pacotes de fumo e 10 celulares, além de dois carregadores, três cabos USB e dois fones de ouvido. A ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (08/06).

De acordo com os relatos, após os servidores que faziam o monitoramento pelo circuito de câmaras da unidade perceberem uma movimentação suspeita, acionaram o Grupo de Segurança Interna (GSI) para fazer uma inspeção no local da movimentação. Ali, os agentes penitenciários encontraram um pacote com os ilícitos.

Os materiais apreendidos foram encaminhados ao Setor de Inteligência, para averiguações.