Aeromédico atende vítima de capotamento próximo a Maripá

O Serviço Aeromédico do Consamu/Paraná Urgência atendeu no início da tarde deste domingo uma vítima de capotamento na PR 182, próximo a Maripá. Um homem, 25 anos, teve politraumatismo grave e foi levado pelo helicóptero do Consamu até o Hospital Bom Jesus em Toledo.

De acordo com testemunhas o Escort com placas de Terra Roxa, seguia sentido Palotina, quando teria sido fechado por outro veículo e na tentativa de evitar a batida teria capotado.

O atendimento aeromédico reduz o tempo de chegada do politraumatizado grave na referência de alta complexidade , reduzindo sequelas e mortalidade.