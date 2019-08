Advogado não vai e júri não acontece

Apesar de todo aparato de segurança montado para o júri de Luan da Silva e Marcelo de Oliveira Novossate, membros do PCC (Primeiro Comando da Capital), que deveria ter acontecido ontem no Fórum de Cascavel, ele não ocorreu. O advogado de defesa da dupla faltou porque estaria hospitalizado. O júri será remarcado.

A dupla está presa na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel). Os dois são considerados de alta periculosidade e reforços policiais foram necessários para garantir a segurança na escolta deles até o fórum.

Luan e Marcelo são acusados da execução de Anderson Carneiro, de 17 anos, encontrado morto dia 19 de agosto de 2018, na zona norte de Cascavel. A acusação é de homicídio qualificado com as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O corpo tinha ferimentos de faca nas costas e no pescoço. Conforme os autos do processo, Anderson teria sido morto por vingança pela morte de um membro do PCC em Realeza.