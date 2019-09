Adolescentes apreendidos por assassinato e tentativas confessam outra morte em Cascavel

O fim de semana em Cascavel foi marcado por uma morte violenta e duas tentativas de homicídios relacionadas a ela. A polícia agiu rapidamente e aprendeu dois adolescentes, que além de confessarem os atos violentos do último sábado (28), no Santa Cruz e no Coqueiral, também confessaram a autoria de outro homicídio, ocorrido no último dia 15 de agosto, no Bairro Alto Alegre. A delegada Anna Palodetto comentou os casos nesta segunda-feira (30).

De acordo com ela, os dois adolescentes tiraram a vida de Luiz Fernando Brito dos Anjos, de 33 anos, no sábado (28), por conta de uma dívida relacionada a venda de um videogame. Já Wesley Dias Nogueira da Cruz, 18, baleado na mesma situação, estava “no lugar errado e na hora errada”, em uma barbearia, no Santa Cruz.

No mesmo dia, após esses crimes, os adolescentes seguiram a casa de David Cristian Ramos, 29, no Coqueiral. Lá, o motivo relatado pelos agressores foi uma “dívida antiga”.

Apreendidos, os adolescentes confessaram ainda a morte de Jocemar Marun, proprietário de um bar no Alto Alegre. A morte do empresário ocorreu no mesmo local onde dois dias antes Gabriel Henrique de Oliveira Bordin pediu ajuda ao ser baleado, e morrer no hospital devido aos ferimentos.