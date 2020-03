Adolescente fica em estado grave ao ser baleado no Cataratas

Um adolescente de 17 anos ficou em estado grave ao ser baleado no tórax no bairro Cataratas em Cascavel na tarde desta terça-feira (3).

De acordo com testemunhas, dois jovens chegaram atirando com pistolas no adolescente que correu para um terreno onde foi atingido por um ferimento transfixante, ou seja, a bala entrou e saiu do corpo da vítima.

A mãe da vítima esteve no local e disse que quando chegou ao local o filho já estava ferido. Veja o relato da mãe:

Os socorristas e o médico do Siate prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o jovem em estado grave ao HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).

Várias viaturas da Polícia Militar estiveram no local para atendimento ao caso. A Polícia Civil deve investigar a tentativa de homicídio.