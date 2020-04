Adolescente é preso transportando 14,8 kg de maconha em ônibus de linha

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), deteve no final da tarde um adolescente de 17 anos transportando maconha durante uma fiscalização de combate ao crime, no km 642 da BR-277, em Céu Azul-PR na tarde desta terça-feira.

Durante fiscalização a veículos de transporte de passageiros, às 16h20, foi abordado o ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu-PR x Campinas- SP. Na bagagem do passageiro adolescente foi encontrado 24 tabletes de maconha, totalizando 14,8 kg. Segundo o menor, a mala lhe foi entregue por um homem nas proximidades da rodoviária de Foz do Iguaçu para que levasse até a cidade de Assis/SP.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e encaminhado junto com os entorpecentes até Polícia Civil de Matelândia/PR os procedimentos cabíveis.