Adi pelo Paraná. Trabalho em sintonia,pandemia e postos de trabalho

Trabalho em sintonia

Grande parte do sucesso das medidas adotadas no Paraná no enfrentamento ao coronavírus se deve à boa relação entre o Estado e a Assembleia Legislativa. E isso passa diretamente pela confiança do governador Ratinho Junior no líder do Governo, deputado Hussein Bakri (PSD). Em meio à pandemia, além de comandar a votação de dezenas de projetos com serenidade e agilidade, Bakri leva às secretarias – sobretudo da Saúde – as demandas trazidas de cada região pela base aliada. “O governador dá um respaldo não só a mim, mas a toda a nossa base. E essa tranquilidade se reflete nos bons projetos que temos aprovado e também no bom atendimento da população em todas as regiões do Paraná”, analisa Bakri.

Contra a pandemia

O deputado Sargento Fahur (PSD) destacou a importância da parceria entre o Brasil e os EUA contra a pandemia: “Os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump se unem na luta contra a covid-19. Além de lançar pesquisa conjunta com o Brasil, os EUA enviaram 2 milhões de comprimidos de cloroquina e mil respiradores para nosso país.”

Postos de trabalho

Diretores da Adimax, indústria e comércio de alimentos, comunicaram a instalação de uma nova unidade em Mandirituba, Região Metropolitana de Curitiba. O grupo vai investir R$ 14,6 milhões na construção da nova planta e gerar 100 novos postos de trabalho. A previsão é de que a empresa comece a funcionar até o fim do ano que vem. A instalação teve apoio do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que destacou uma série de vantagens para atrair empreendimentos com enquadramento da empresa no programa de incentivo fiscal do Estado.

Eles que são!

O deputado Filipe Barros (PSL), assim como outros deputados que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, afirmam que os grupos antifascistas é que são fascistas. Segundo Barros, a polícia agiu de modo correto ao reprimir as manifestações que se denominaram “antifascistas”. O deputado ainda colocou a culpa no STF pelo momento de “ebulição” que vive o País.

Antiviral

A Rússia aprovou o uso de um antiviral contra o coronavírus, o Avifavir. O medicamento será disponibilizado para o tratamento de pacientes de covid-19 a partir da próxima semana. O Avifavir foi desenvolvido por uma empresa japonesa. O chefe da RDIF, Kirill Dmitriev, disse que cientistas russos modificaram o remédio para otimizá-lo e que Moscou estará pronta para compartilhar os detalhes destas modificações dentro de duas semanas.

Nova fase

O Ibope, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, está realizando o estudo Epicovid-19, de testes rápidos, em 133 cidades. Cascavel fé uma das cidades escolhidas. Nesta semana os pesquisadores darão início à segunda fase do estudo. Na primeira etapa, 248 cascavelenses foram testados e apenas um foi confirmado com o vírus. Ao todo, a pesquisa tem três fases.

Desenfreado

O secretário Beto Preto (Saúde) alertou sobre o aumento de casos da covid-19 no Paraná e o crescimento da curva. “Esperávamos que o crescimento da curva fosse equilibrado, mas não foi. Ele foi influenciado pelo pagamento das aposentadorias nos primeiros dias do mês, as enormes filas para o saque do auxílio emergencial do governo federal e ao Dia das Mães. Tudo isso fez com que aumentasse o fluxo de pessoas. A pandemia agravou nossos gastos e esforços em saúde”.