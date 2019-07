Acusados de esfaquearem “um ao outro” vão a júri

Sentam hoje no banco dos réus do Fórum Estadual de Cascavel Joy Mike Ferreira Sequineli e Ivo Pirez Ferraz. O que chama a atenção nesse caso é que serão dois júris com a mesma acusação e os mesmos envolvidos. Pela manhã, Joy será julgado por tentar matar Ivo, e, à tarde, Ivo é o acusado de tentar matar Joy.

De acordo com os autos do processo, no dia 4 de junho de 2016 Joy esfaqueou Ivo no Bairro Claudete e, no dia 21 de janeiro de 2017, Ivo esfaqueou Joy em uma loja de bebidas no Centro. A acusação contra Ivo é de tentativa de homicídio qualificado, com a qualificadora de utilizar recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ele desferiu um golpe de faca nas costas de Joy.