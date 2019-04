Acusado de tentativa é absolvido

Alex de Jesus Vicente foi absolvido da acusação de tentar matar Pedro Rodrigues da Silva com golpes de facão. O júri foi realizado ontem no Fórum Estadual de Cascavel. O crime aconteceu em outubro de 2017 no Bairro Presidente. Acusado e vítima teriam tido um desentendimento em um bar que teria levado ao crime. Alex teria desferido golpes de facão em Pedro no meio da rua, atingindo rosto e braços dele.

A absolvição foi pedida pelo Ministério Público sob alegação de que o réu teria agido em legítima defesa. Alex respondia ao processo em liberdade com monitoramento eletrônico, mas foi preso por descumprir as regras do uso da tornozeleira. De acordo com o MP, ele deve ser solto caso não esteja preso também por outro processo.