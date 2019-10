Acusado de tentativa de feminicídio vai a júri

Vai a júri popular nessa terça-feira (8), no Fórum Estadual de Cascavel, Jaime Borges Saldanha, pela tentativa de feminicídio contra Vanessa Aparecida Vasconcelos, sua companheira.

O crime aconteceu na área rural de Santa Tereza do Oeste na madrugada do dia 14 de outubro de 2018.

Consta nos autos do processo que Jaime teria agredido Vanessa com chutes, socos, cotoveladas e mordidas na cabeça, no rosto e no pescoço dela. Jaime ainda lhe dizia “Vou te matar!” e “De hoje você não passa”.

A acusação é de tentativa de feminicídio, já que a agressão aconteceu contra Vanessa por razões da condição do sexo feminino e foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar.

A morte de Vanessa só não foi consumada porque Jaime teria se sentido mal durante a agressão, perdendo momentaneamente o ar, momento em que a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda.

Jaime responde ao processo em liberdade.