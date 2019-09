Acusado de tentar matar por meio cruel vai a júri

Manoel dos Santos vai hoje a júri popular no Fórum de Cascavel acusado de tentar matar Robis Rodrigues da Silva. O crime aconteceu no dia 1º de novembro de 2014 na Rua Goiabeira, Bairro Brazmadeira, em Cascavel.

De acordo com o que consta nos autos do processo, Manoel agrediu Robis com socos e chutes e atingiu a cabeça da vítima com uma barra de concreto. Pelas investigações, fica claro que a morte só não foi consumada porque populares socorreram a vítima.

A acusação é de tentativa de homicídio qualificada, com a qualificadora de crime cometido mediante emprego de meio cruel, já que, mesmo depois de bater a barra de concreto na cabeça da vítima, o acusado ainda pisou sobre a cabeça de Robis, causando-lhe sofrimento desnecessário.

Manoel responde ao processo em liberdade.