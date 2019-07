Acusado de tentar matar por drogas

Vai a júri popular hoje no Fórum de Cascavel Kelvyn Mateus dos Santos pela tentativa de homicídio contra Robson Fernando da Veiga, ocorrida em agosto do ano passado no Bairro Pacaembu, em Cascavel.

De acordo com os autos do processo, Kelvyn teria atirado contra Robson, que, mesmo ferido, conseguiu se esconder e pedir ajuda.

A acusação é de tentativa de homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, já que a motivação do crime era uma dívida de venda de drogas que a vítima tinha com o acusado; e recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o acusado teria chegado de forma pacífica e agindo como amigo para então atirar contra ele.

Kelvyn foi preso em flagrante no mesmo dia com diversos tipos de drogas. Ele responde ao processo preso.

Reportagem: Cláudia Neis