Acusado de tentar matar por ciúmes vai a júri

Vai a júri popular nesta terça-feira (6) Anderson da Silva de Moraes, acusado de tentar matar Juan Carlos Rodrigues Medina. O crime aconteceu no dia 6 de dezembro de 2017 no Bairro Cascavel Velho, em Cascavel.

De acordo com os autos do processo, Anderson teria recebido a informação de que Janaína Ferreira de Araújo – com quem mantinha um relacionamento – estaria na casa de Juan. Chegando ao local, ele viu Juan e Janaína conversando na frente da casa e disparou cinco tiros contra Juan. Mesmo ferido, o rapaz correu para dentro da casa e foi socorrido.

O acusado tentou acertar novamente a vítima pela janela da casa, mas não conseguiu.

Antes de fugir do local, ele agrediu Janaína com uma coronhada na cabeça.