Acusado de tentar matar mãe e filha vai a júri

Vilmar José Bonaszeski vai a júri hoje no Fórum Estadual de Cascavel acusado de dupla tentativa de homicídio, pois teria tentado matar mãe e filha. O crime aconteceu no dia 19 de setembro de 2013, no Bairro Alto Alegre, em Cascavel.

Conforme o processo, após uma briga de família, Vilmar – que não aceitava o fim do relacionamento com Terezinha Aparecida Cândido de Souza – teria esfaqueado a ex-namorada e a filha dela, Patrícia.

Nos autos do processo consta ainda que o crime foi cometido por motivo fútil e que a morte das duas só não aconteceu porque a filha conseguiu pedir ajuda a vizinhos.

As duas tiveram ferimentos graves, mas se recuperaram. Vilmar responde ao processo em liberdade.