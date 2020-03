Acusado de roubar motorista de aplicativo é preso no Industrial

Um homem acusado de roubo a um motorista foi preso ontem (12) á tarde por investigadores da Polícia Civil. O detido que tem 19 anos de idade e reside no Parque Industrial em Umuarama, é acusado de roubar dinheiro, celular e documentos do motorista de aplicativo Mohamed Belal Hussain, haitiano que trabalha no Brasil.

Segundo o superintendente da Polícia Civil, investigador Aécio Silveira, o crime praticado pelo detido aconteceu em 23 de fevereiro deste ano, quando ele agiu acompanhado de outros três bandidos, que pediram a corrida a partir da praça Miguel Rossafa. O destino seria o Parque Industrial, mas o bando saiu do carro e começou uma uma briga com o motorista. “Houve uma troca de agressões e eles acabaram danificando o carro, deram chutes e pedradas e também roubaram uma quantia em dinheiro que ele tinha no porta-luvas, além de alguns documentos”, explica o superintendente.

“As investigações levaram à identificação de um dos autores do crime e, através de mandado de prisão, chegamos à detenção”, completa.

O acusado foi localizado em um bar e depois conduzido à delegacia.